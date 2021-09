Adunata dei golosi: Gusto Italia in tour sbarca a Cava de' Tirreni

Sarà l'ultima tappa delle quarta edizione, dunque quella con gli effetti speciali. Chi ama le prelibatezze della buona cucina potrà far visita agli stand presenti in piazza Mazzini

Dall'1 al 3 ottobre, Gusto Italia in Tour sbarcherà a Cava de' Tirreni. Sarà l'ultima tappa della quarta edizione e per questo motivo gli organizzatori annunciano effetti speciali, altre sorprese. L'obiettivo è degustare, conoscere dal vivo i produttori, confrontarsi e fare una spesa consapevole. L'evento, organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinato dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Cava de' Tirreni, in piazza Mazzini.

Raduno dei golosi

Tante aziende coinvolte, trionfo del gusto. Le cantine Solopaca saranno tra i protagonisti. Durante tutto il tour i suoi vini hanno avuto un notevole successo, tanto da superare le 700 bottiglie vendute. Dalla Campania non mancheranno i salumi ed i formaggi, biscotti artigianali, il miele ed i cosmetici al miele, i liquori artigianali ed alla cannabis, i tartufi e i fichi del Cilento, i sott’oli, un carico di nocciole di Giffoni, creme spalmabili, croccanti e torroncini realizzati al momento. Le composte di frutta, gli elisir digestivi, l’olio e la cosmetica naturale saranno le prelibatezze di Sturno. Per i più piccoli, caramelle e lecca lecca, da Nocera Inferiore arriveranno originali marmellate e confetture, anche al peperoncino. Non mancherà il caffè. Dalla Puglia altri sott’oli, olive, frutta secca e disidratata. Dal Molise arriverà Il cibo degli dei: un’azienda che produce cioccolato artigianale e dolci. Dalla Basilicata salumi, formaggi, olio evo, vino medievale, pasta artigianale, fagioli di Sarconi e canestrato di Moliterno. Dalla Calabria giungerà un carico di liquirizia calabrese. Dalla Sicilia, ecco la pasta di mandorle e cassate siciliane. Stand aperti tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 24.