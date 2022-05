Piazza al carciofo bianco e nocciola croccante: Salerno ospita i laboratori del gusto

Salerno si prepara ad ospitare a piazza della Concordia quattro giorni di prelibatezze e creazioni artistiche, dal 19 al 22 maggio. E' tutto pronto per i laboratori del gusto, l'evento che abbinerà prodotti tipici delle regioni italiane, show cooking, artigianato artistico e tipico italiano.

Il programma

Si comincia il 19 maggi0, alle ore 19. Il sommelier Andrea Moscariello presenterà il suo ultimo progetto, i vini master, previa prenotazione al numero telefonico 3755643840. Sarà possibile diventare sommelier per una sera e seguire la degustazione guidata. Venerdì 20 maggio, alla stessa ora, Giuseppe Maglione patron di "Daniele Gourmet", presenterà una propria pizza dedicata al carciofo bianco del Tanagro, alla quale abbinerà il pesto di aglio orsino realizzato grazie ad un progetto della Pro Loco di Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano. Sabato 21 maggio, alle ore 19, Pina Carmando dell'azienda agricola "Nobile" mostrerà la preparazione del croccante realizzato con la nocciola di Giffoni Igp. Il racconto di una lavorazione artigianale con l'esperienza di chi coltiva questo magico albero tra i Monti Picentini. Domenica 22 maggio, il pastry chef Vincenzo Pepe preparerà un dolce dedicato al carciofo bianco del Tanagro con crumble al cumino selvatico e chips di carciofo.

La presentazione

Il festival itinerante dedicato alla valorizzazione del Made in Italy, dalle tipicità all’artigianato, è pronto per la sesta tappa della stagione. Dal 19 al 22 maggio sarà a Salerno, in Piazza della Concordia, per raccontare le migliori produzioni del centro sud. Sempre aperto, a ingresso gratuito, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa firmata dall’Associazione Italia Eventi consente di abbattere le distanze e fare acquisti direttamente dai produttori e dagli artigiani. Non mancheranno show cooking, degustazioni e spettacoli. Gusto Italia è organizzata in collaborazione con Confagricoltura Salerno e l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Prenderanno parte alla conferenza stampa di presentazione: Alessandro Ferrara, assessore alle attività produttive e al turismo, Giuseppe Lupo, presidente Italia Eventi e vicepresidente UNOE.