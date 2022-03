Cena spettacolo al Modo: l'ospite è Andrea Sannino

Prezzo non disponibile

Andrea Sannino è l'ospite speciale della cena spettacolo al Modo-Club & Restaurant di Salerno. La data da ricordare è il 12 marzo, sabato, alle ore 21.

L'evento

L'appuntamento è col sabato notte salernitano targato Giocheria Group con un ospite speciale che ha scelto di far tappa al Modo per il suo Tour 2022. Menù alla carta ristorante con prenotazione obbligatoria. A seguire, disco con DJ Francesco Trimarco, Lele Joop Voice ed un altro special guest a sorpresa: Max Zotti Dj. Per info e prenotazioni:3515018357.