Poplife a Salerno: è tutto pronto per la Pasquetta del Sea Garden

Musica, cibo e giochi per i bambini: al Sea Garden di Salerno è tempo di Pasquetta con un'edizione speciale del Pop Corn Village on the beach. Lunedì 18 aprile, dalle ore 12 alle 23, sarà possibile trascorrere il Lunedì in Albis in riva al mare: l'intera giornata di Pasquetta all'aperto tra cibo, musica, solidarietà, arte e vintage.

Info utili

Da mezzogiorno, ingresso con prenotazione, menù pranzo o pizza e ingresso libero con possibilità di accedere al servizio "bar" e "street food". Opzione pop food: menù a pranzo ore 13. Antipasti: selezione di salumi e formaggi, uovo sodo, melanzana spaccata, tortano con cigoli, fave guanciale e cipollotto. Primo: lasagna napoletana. Secondo: guancia brasata al Taurasi su cremoso di patate novelle. Dolce: pastriera. Costo 35 euro a persona (bevande escluse). Menù pizza ore 13: antipasto centrale misto, giro pizza e pastiera 20 euro a persona (bevande escluse). Menù bambini (area Mini & Junior Club 4-12 anni con animazione) ore 13: gnocchi al sugo, cotoletta di pollo con patatine fritte, acqua e coca cola 15 euro a persoma. Pop music: area "Happy Village". Sul palco si alterneranno la band tributo a Pino Daniele "Soleado" e gli "Spillenzia" per scatenare tutta l'energia del powerpop. A seguire il DjSet di Marco Montefusco e Miki Milone. Area mercato Marchesa: espositori di design, vintage e artigianato con il sottofondo musicale curato da DJ Lance, Disco Avventure (Alfonso Ventura - Fabio Petrosino), Prospettive Funk, Tonico 70, Ivo Toscano. Pop fun: area giochi attrezzata e "area mini & junior club" (4-12 anni) a cura di "Movida in Tour" e "Saremo Alberi". "Area Solidarietà" a cura dell'associazione "Lo sportello dei sogni". Per info e prenotazioni: 3286713480 e 3288978229. Necessaria la prenotazione per l'area food e mini-junior club, ingresso libero dopo pranzo. Evento in collaborazione con Terzo Tempo Village, Arti & Industria Mercato Marchesa, Salerno Analogica, Movida in Tour, Lo sportello dei sogni, Saremo Alberi.