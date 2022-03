Pranzo pazzo a San Cipriano Picentino: c'è il violino di Felice D'Amico

Prezzo non disponibile

E' tutto pronto per il pranzo pazzo del 20 marzo, a San Cipriano Picentino. Dalle ore 13, al ristorante "Dal contadino 4.0", in via Molino, sarà possibile degustare buon cibo e godere della musica del violinista Felice D'Amico.

Info utili

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico_: 3500973300. Il ristorante si trova nei pressi dell'Ufficio Postale.