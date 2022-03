Cibo e relax: ritorna la Pasquetta nell'oasi Alento

E' tutto pronto nell'oasi Alento, polmone verde di Prignano Cilento: dopo tre anni, ritorna l'appuntamento con la fantastica Pasquetta, in calendario, Lunedì in Albis, 18 aprile.

Info utili

Si comincia alle ore 10: gli organizzatori invitano ad acquistare subito il ticket d'ingresso, che è possibile richiedere collegandosi al sito web dell'oasi, e prenotare il tavolo da picnic. In alternativa, è possibile acquistare il pacchetto ingresso più pranzo al ristorante. Saranno attivi tutti i servizi. Per i più piccoli, oltre ai nuovissimi Go Kart a pedali, è in programma anche animazione con giochi accoglienza, mascotte di Bing, caccia al tesoro pasquale con golosissimi premi.