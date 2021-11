Natale è nell'aria: mercatini, tombolata e leccornie a Lentiscosa

Indirizzo non disponibile

Il Comitato Civico "Lentiscosa è donna", in collaborazione con la Pro Loco Camerota e l'Associazione "Ad Arte", organizza la prima edizione di "Lentiscosando il Natale".

Le date

E' stato già annunciato il programma. Il giorno dell'Immacolata, 8 dicembre 2021: mercatini artigianali, animazione per bambini, gastronomia, musica. 18 dicembre 2021: mercatini artigianali, animazione per bambini, il villaggio di Babbo Natale, animazione per bambini e musica. 23 dicembre 2021: musica, tombolata, gastronomia. 4 gennaio 2022: gastronomia, karaoke, tombolata e mercatini artigianali. Si comincia dalle ore 18.