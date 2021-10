Nocciole e castagne: "Di Food in Tour" riparte da Calvanico

Si ricomincia da Calvanico. Riparte “Di Food in Tour” con la terza tappa nella Valle dell’Irno, il 17 ottobre, dopo Baronissi e Pellezzano. Castagne, nocciole, pane biscottato, i frutti del bosco, le farine biologiche, il mallone sciatizzo: Calvanico possiede eccellenti prodotti gastronomici e un ricco patrimonio culturale tutto da scoprire. E' ricca anche di fontane monumentali e di una folta vegetazione che ne caratterizza il paesaggio, grazie all’abbondanza di corsi d’acqua tali da rendere fertili le terre circostanti. Calvanico è distante pochi chilometri da Mercato San Severino. La città di Mercato San Severino è disposta lungo l’antico passaggio, conosciuto in Età Romana con il toponimo di Rota, che collegava l’alta valle del Sarno (Solofra, Montoro Superiore e Inferiore, Calvanico, Fisciano e sue frazioni) con la bassa area del Sarno compresa nei comuni di Nuceria Alfaterna (oggi Nocera Superiore e Inferiore), Sarno, Scafati e Pompei.

I dettagli



Il tour di domenica 17 ottobre 2021 inizierà alle ore 9:30 a Capo Calvanico dove i visitatori raggiungeranno il Bar-Pasticceria Leone di Aniello Sabbarese per ricevere i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Gismondi e dell’amministrazione comunale. Subito dopo il professore Pierpaolo Gaudieri, originario del posto e conoscitore del territorio, accoglierà i partecipanti al tour per guidarli tra le bellezze e la storia di Calvanico. Tra un caffè e una degustazione di specialità dolciarie del Bar Leone a base di nocciole e castagne, si proseguirà dalla piazza belvedere verso la fontana storica e la chiesa dedicata a San Gerardo Maiella. Con mezzi propri da qui ci si dirigerà verso il castagneto in Località Capo D’Eco dove il professore Gaudieri interverrà sulla flora, sulle principali colture del luogo e su come l’influenza climatica modifichi le proprietà organolettiche di nocciole e castagne. Francesco Maiellaro, proprietario del castagneto, guiderà i presenti alla scoperta dei castagni, della produzione e trasformazione delle castagne. Ci si indirizzerà poi verso la Valle dei Mulini per ammirare un antico mulino restaurato e scoprire la ricchezza d’acqua che caratterizza l’area montuosa e le attività che si svolgevano in passato grazie ad essi. Dopo la visita ai mulini, il pranzo sarà consumato presso la Residenza Rurale Incartata gestita da Michele Sica e dalla sua famiglia. Michele racconterà aneddoti tra storia e leggenda collegati alla fondazione dell’agriturismo in cui sarà possibile osservare come si allevano gli animali da cortile, come si producono le farine, i pani, gli ortaggi, le pietanze e tutto ciò che viene servito nel menù rigorosamente biologico e a metro zero. Dopo pranzo si ritornerà nella piazza principale per ammirare altre fontane, il Montone e i monumenti caratterizzanti il rione. Ci si incamminerà poi verso il rione di Piedi Calvanico con visuale sulle verdi montagne a Sud del paese in cui è presente anche un’Oasi Naturalistica, dove Gaudieri illustrerà il circondariato con i giardinetti comunali. Da qui ci si sposterà verso il Panificio Mazz e Panell di Pasquale De Feo per degustare il tradizionale pane biscottato e altre specialità da forno. Ritornati a Mezzina si proseguirà alla volta di Via Gerardo D’Orsi per ammirare l’architettura di Palazzo D’Orsi e la storica sede del Municipio. Infine l’ultima tappa, prima del congedo e dei saluti finali, sarà presso la chiesa madre del SS. Salvatore, nel cuio interno vi sono stucchi pregevolissimi delle scuole artigiane di Calvanico, oltre a tele del Solimena, del Mozzillo e ad una pala di Giovanni Bernardo Lama del XVI secolo. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.