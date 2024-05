Ciclopedalata dalle Grotte di Pertosa-Auletta a Paestum per Stillafest: appuntamento il 25 maggio

Si svolgerà sabato 25 maggio a partire dalle ore 10, la ciclopedalata discesa lenta che vedrà sportivi e non, salire in sella alle bici ed effettuare il percorso che dalle Grotte di Pertosa-Auletta arriverà al centro fieristico Next di Capaccio-Paestum, attraversando gli Alburni con l’oasi naturale del WWF e la Casina di caccia Borbonica di Serre, per una traversata di 58 chilometri di strada all’insegna della salute, dello sport, della storia e della sostenibilità, che terminerà nella città dei Templi di Paestum. Una vera e propria discesa lenta in bicicletta che a partire dalle ore 10 percorrerà i luoghi più suggestivi della Campania fino al traguardo a Paestum che è previsto per le ore 16.

L'iniziativa

L’evento, aperto a tutti gli appassionati di bici, nato con l’obiettivo di perseguire la sostenibilità ambientale così come dettato dalle linee guida dell’Agenda 2030, è organizzato dall’associazione no profit Stilla Ets, in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e gode dei patrocini, tra gli altri, di Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale Cilento - Vallo di Diano e Alburni, Comune di Pertosa, Comune di Capaccio Paestum e Fondazione Mida. Nella tappa di arrivo i ciclisti saranno accolti e premiati dalle autorità locali e nell’occasione, nella città simbolo della storia della Magna Grecia verrà presentato al pubblico il progetto Stillafest, il primo Festival nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell’Acqua che si terrà presso le Grotte di Pertosa-Auletta dal 7 al 9 giugno 2024, con anteprima il 31 maggio.