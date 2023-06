Tornano le “Cilentiadi”: appuntamento a Torchiara dal 12 al 19 luglio

Le Cilentiadi 2023, giunte alla loro seconda edizione, tornano a far battere i cuori dei tanti sportivi del Cilento. A Torchiara, presso lo Stadio Comunale, dal 12 al 19 luglio, i tanti ragazzi appassionati di sport di ben 12 paesi del Cilento saranno impegnati in 12 discipline ufficiali: Calcio a 5, Basket 3VS3, Volley 3VS3, Atletica, Padel, Ping Pong, Ciclismo Cronoscalata, Podismo, E-Sports, Calcio Balilla, Calcio 3vs3 Under 14, Nuoto e altre attività e tornei sportivi giornalieri.

L'evento

La novità più importante è la possibilità di vivere l’evento completamente in spazi aperti con la realizzazione di un vero e proprio villaggio dello sport a Torchiara in cui seguire, giornalmente, le varie competizioni e le diverse manifestazioni all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento. Dalla musica, con concerti sotto le stelle, a giochi quotidiani aperti a tutti, passando per i talk festival che vedranno protagonisti tanti personaggi conosciuti nel mondo dello sport a livello nazionale. Ma non solo, un'altra felice rivisitazione rispetto alla prima edizione sta nell'intento di coinvolgere, oltre la sede principale di Torchiara, tutto il territorio interessato. Infatti, alcune gare sportive verranno disputate in altri paesi del Cilento, tappe che saranno annunciate nel prosieguo con la programmazione ufficiale dell'intero evento.

Il commento

Il Direttore organizzativo delle Cilentiadi, ma anche consigliere con delega allo sport del Comune di Torchiara, Carlo Del Verme dichiara: “Finalmente ritornano le Cilentiadi, dopo il grandissimo successo della scorsa edizione; il format avrà delle importanti novità che lo renderanno ancora più coinvolgente e ancora più entusiasmante sia per gli sportivi partecipanti e sia per i visitatori che potranno prendere parte all’evento. Sarà una festa di grande sport, ed attraverso la programmazione messa in atto un importante momento di aggregazione per tutti i Cilentani”.