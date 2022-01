Il Cilento Festival è in web live: al via la prima edizione nel weekend

l via la prima edizione dell’International Cilento Film Festival che si svolgerà in modalità Web Live dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/internationalcilentofilmfestival) nei giorni 21 e 22 gennaio con start alle ore 20.30.



Lo scenario

Il Festival, che era stato programmato in presenza con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, a causa del diffondersi della pandemia da Covid19 è stato riconvertito dal direttivo dell'Associazione Cinematografica del Cilento in modalità web. "Prima di ogni evento viene la tutela della salute dei cittadini - dichiara il Direttore Organizzativo e produttore cinematografico Gianni Pagliazzi e sicuramente ci ritroveremo la prossima estate sempre a Paestum per la nuova edizione in presenza con attori e registi internazionali per trascorrere insieme momenti unici. Non è stato semplice organizzare questa edizione che doveva svolgersi dal vivo presso l’ex Tabacchificio in località Cafasso di Capaccio Paestum recentemente riqualificato". Il presidente dell’associazione cinematografica del Cilento Gerardo Falce anticipa i contenuti delle serate web live: "Quella di venerdì 21 gennaio sarà dedicata alle premiazioni e ai contributi Videoclip, alle animazioni, alla cultura e allo sport, mentre sabato 22 gennaio ci saranno riflettori puntati sui cortometraggi, lungometraggi e documentari. Un ringraziamento viene rivolto a tutto il direttivo dell’Associazione e alla Giuria del Festival, dal Direttore Tecnico del Festival e Regista, Alfonso Della Rocca, per la grande sinergia che le due figure hanno dimostrato nello scegliere i finalisti dei cortometraggi, lungometraggi, documentari e per aver anche in tempi di pandemia rimodulato velocemente un grande evento che vedrà la presenza per la prima edizione del 2022 di star internazionali del cinema quali Paolo Ruffini, Francesco Baccini, Massimo Bonetti, Fioretta Mari, Claudio Botosso, Eugenio Ricciardi, Maddalena Ischiale, il regista Alessandro Grande, Yasmin Pucci, Angela Bertamino il simpatico attore americano Mark Christopher Lawrence e numerosi altri artisti internazionali".