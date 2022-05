Cilento Outlet, meet & greet con Vittorio Loffredo: è caccia al pass

Si prospetta come un evento da “sold out” quello in programma al Cilento Outlet di Eboli per domenica 22 maggio con lo youtuber campano Vittorio Loffredo. Amatissimo dai fan iscritti al suo canale (più di 1 milione con punte di visualizzazioni pari a 550 milioni), Vittorio si concederà a selfie e storie per un intero pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00 nel corso di un meet & greet assolutamente gratuito, ma al tempo stesso molto esclusivo.

Le info utili

Per prendere parte all’evento bisognerà infatti conquistare uno dei pass disponibili prenotandosi presso l’infopoint del Centro. La visita dello youtuber, amato per i suoi personaggi divertenti, i suoi trucchi di magia e i suoi giochi live al Pc, sarà anche l’occasione giusta per inaugurare la prima Playzone d’Italia in un contesto dedicato allo shopping. L’area sarà interamente dedicata al gioco con playground per i più piccoli ed una vera e propria games room per gli amanti della playstation con 6 postazioni e la possibilità di ingaggiare sfide con 12 player in contemporanea e in presenza. La Playzone sarà aperta gratuitamente tutti i weekend dal venerdì alla domenica, dalle 13.00 alle 21.00 e consentirà ai più piccoli di divertirsi in tutta sicurezza mentre le mamme e i papà si godono in assoluto relax un’autentica shopping experience. Sempre più, il management del Cilento Outlet conferma la volontà di regalare alle famiglie un luogo nel quale trascorrere ore spensierate, facendo shopping, certamente, ma anche gustando un aperitivo o qualche delizioso manicaretto