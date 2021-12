Cilento Outlet, un dolcissimo Natale con l'imperdibile "Notte Bianca"

È un dolce Natale, anzi dolcissimo, quello che sta prendendo vita al Cilento Outlet. Dopo l’emozionante accensione delle luminarie e il grande successo del Christmas day della festa dell’Immacolata, è tutto pronto per l’indimenticabile notte bianca, domenica 12 dicembre, all’insegna dello spettacolo e delle grandi occasioni. Tema della serata sarà il mondo dei candies, del marzapane e del pan di zenzero. La notte bianca sarà animata da maschere a tema, artisti e acrobati di fama nazionale, band musicale e simpatiche mascotte, trampolieri in spettacolari abiti bianchi e costumi scintillanti che si esibiranno in danze e coreografie natalizie, volteggiando per le vie del Centro.Alla dolce magia della notte bianche si unirà, immancabile come sempre, la possibilità di vivere grandi momenti di shopping. Per tutta la notte, sino alle 23.00, sarà possibile infatti fare acquisti approfittando dello straordinario sconto del -50% dal prezzo outlet nei moltissimi store aderenti del Centro. L’occasione giusta per vivere la magia del Natale e regalarsi qualche ora di shopping da vivere in famiglia e con amici. Ma la magia del Natale, al Cilento Outlet proseguirà e si riproporrà anche sabato 18, quando la shopping experience natalizia sarà resa ancora più entusiasmante da trampolieri, farfalle luminose, ballerina con pianoforte, bolle e nevicate. Un’atmosfera unica dalle 15 alle 21!

Il centro commerciale

ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo IRGENRE ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione del Gruppo IRGEN dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l'anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio: attività di intrattenimento (concerti, spettacoli di teatro, animazione per bambini), strutture di servizio, caffetterie, aree giochi per i più piccini all’aperto e al chiuso, un ampio parcheggio gratuito e i servizi Tax-Free.