“Cilento nel piatto e nel bicchiere”: parte la kermesse a Cicerale

Dopo lo stop imposto dal Covid, il 23 luglio ritorna l'evento “Il Cilento nel piatto e nel bicchiere”, organizzato e promosso dall'Associazione enogastronomica ISF-L'Acino d’Uva, nella persona del Presidente Alberto Giannattasio. La 4° edizione della kermesse tutta dedicata al Cilento si terrà nell'antico borgo di Cicerale, nella cornice fiera e selvaggia dell'Agriturismo Corbella, immerso nella riserva naturale del Parco Nazionale del Cilento, cuore della Dieta mediterranea. Ad aprire le porte di casa sarà Giovanna Voria, la chef contadina, premiata con il riconoscimento di Ambasciatrice della Dieta Mediterranea e custode della biodiversità, che ha fatto di erbe spontanee, fiori, bacche e radici il suo ingrediente segreto.In collaborazione con le migliori aziende enogastronomiche del territorio cilentano, l'intera giornata sarà dedicata alla promozione e valorizzazione della tradizione enogastronomica del Cilento e avrà come filo conduttore il tema dello spopolamento dei borghi.

La kermesse

La manifestazione si aprirà alle 11.00 e prevede un percorso sensoriale attraverso i numerosi banchi d'assaggio, sui quali le aziende e le cantine eccellenze del territorio proporranno in degustazione i loro prodotti, espressione di una terra, il Cilento, che sorprende per la bellezza dei suoi paesaggi e per la ricchezza delle sue risorse e materie prime. E ancora un laboratorio sulle erbe spontanee per grandi e piccini con il Professor Medolla, un cooking show a cura di Giovanna Voria, una piccola introduzione al mondo del vino grazie al Presidente ISF Alberto Giannattasio, una mostra fotografica sui volti dei popoli. Un momento speciale sarà ritagliato nel corso dell'evento per la consegna della targa ricordo a un familiare di Pasquale La Palomenta.Interverranno ospiti d'eccezione: il regista scenografo Andrea D'Ambrosio, il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, l'esperta d'arte Alessandra Zaccagnini.

Il tutto sarà allietato da buona musica.

Costo del biglietto €20,00 – per i bambini e gli associati ISF e Divini Assaggi €15,00.