Cilento Travel Experience, nel weekend le ultime due tappe

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Rutino

Ultime due tappe per l’evento Cilento Travel Experience. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 dicembre a Rutino ed Agropoli.

Il programma

Sabato 10 Dicembre, alle ore 15.00, avrà inizio il viaggio tra i vicoli, gli scorci e le tradizioni artistico-culturali ed enogastronomiche del comune di Rutino, il paese conosciuto per il Volo dell'Angelo. Domenica 11 Dicembre, sempre dalle ore 15.00, si prosegue con una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche, i suggestivi scorci e gli antichi sapori del borgo di Agropoli, la porta del Cilento. In entrambe le tappe, a dare il benvenuto ci sarà la simpatica giullarata della compagnia "Animazione 90", che concluderà il percorso, proponendo famosi racconti del Cilento in una forma spettacolarizzata.