School Movie Cinedù XI edizione, Carlo Buccirosso all'ultima finalissima di Paestum

Tutto pronto per la seconda ed ultima giornata finale dell'undicesima edizione di School Movie Cinedù, in programma domani, mercoledì 12 luglio a Capaccio - Paestum. La rassegna cinematografica per Istituti Scolastici, ideata e portata avanti con grande visione da Enza Ruggiero, dunque si prepara a salutare il suo pubblico regalando una giornata ricca di appuntamenti e di sorprese.

Il programma

Il via alle ore 15, dove nelle sale Cinedù e School Movie si terranno le proiezioni dei corti, mentre la sala Ciak ospiterà ben due convegni. Il primo previsto per le 17 che avrà come tema "Chiamata alle arti, il racconto del patrimonio culturale delle province" con la partecipazione dell'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, Tiziana D'Angelo direttore del Parco Archeologico Paestum Velia e Pasquale Sorrentino consigliere provinciale delegato al turismo e alla promozione. Mentre il secondo, che inizierà alle ore 18, avrà come tema "Effetto farfalla-Generazione Z" con la partecipazione del regista Valerio Marcozzi, don Patrizio Coppola, Elisa Camera Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Saraccobella di Acqui Terme, Dj Aniceto e Lucia Angrisani psicologa clinica e comunità. Nella Green Area, l’intrattenimento sarà a firma del Dolcevita Contact Tour grazie alla collaborazione della "Pupi e Pupe Managment" di Armando Mirra. Alle 20, a Villa Salati ci sarà l’aperitivo istituzionale riservato agli ospiti. Mentre alle ore 21 tutti nell'Area Archeologica, condotta da Maria Rosaria Sica, si terrà la seconda "notte dei desideri". Finalissima, dove saranno consegnati i premi alle scuole vincitrici. E a consegnarli saranno l'inviato dalla giacca verde di "Striscia la notizia" Luca Abete, l'attore, regista e autore teatrale Carlo Buccirosso che vanta al suo attivo la partecipazione tra i protagonisti di numerosi film campioni d'incasso, l'attore e cantante Danilo Brugia che è stato tra i protagonisti di Centovetrine, Provaci ancora prof e le Tre rose di Eva, il trio comico tutto Made in Salerno de I Villa Perbene, ed ancora Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore rapper italiano classe 1998 proveniente da Marano di Napoli, e Yung Snapp pseudonimo di Antonio Lago classe 1996, producer e rapper che a soli 18 anni, vince un contest organizzato da Don Joe, avvicinandosi all’ambiente Dogozilla entrando successivamente nel roster.