Il doppiatore di Spider-Man e Capitan America sarà ospite di Cinefrutta Days 2021

Cinque incontri formativi si terranno in versione digitale, a partire dal 27 gennaio, ogni mercoledì del mese di febbraio dalle ore 10.45 alle ore 12. Saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook

Si rinnovano i Cinefrutta Days, workshop diretti ai ragazzi delle scuole medie e superiori partecipanti a Cinefrutta, il concorso per cortometraggi sul tema della buona alimentazione promosso dalle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli “Alma Seges”, “A.O.A.” e “Terra Orti”. Attraverso questi incontri formativi viene data la possibilità ai giovani di conoscere da vicino il mondo del cinema, confrontandosi direttamente con i suoi protagonisti per acquisire importanti nozioni che potranno mettere in pratica nel corso della produzione dei lavori partecipanti al concorso.

I dettagli

Cinque incontri formativi si terranno in versione digitale, a partire dal 27 gennaio, ogni mercoledì del mese di febbraio dalle ore 10.45 alle ore 12. Saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Cinefrutta www.facebook.com/cinefrutta Gli ospiti parleranno del proprio ruolo nel mondo del cinema e risponderanno alle domande dei ragazzi che parteciperanno. Alla prima giornata, dopo un’introduzione di Aristide Valente, Presidente della O.P. Alma Seges, parteciperanno Marco Vivio, Christian Marazziti e Gianni Mammolotti. Marco Vivio è stato protagonista come attore di molte serie televisive. Da doppiatore è noto soprattutto per aver prestato la voce a due attori protagonisti dei film tratti dai fumetti Marvel: Chris Evans, attore che interpreta Capitan America, e Tobey Maguire, che veste i panni di Spider-Man. Christian Marazziti ha alle spalle molti apprezzati lavori come regista, tra i quali il film ‘Sconnessi’, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, che ha ottenuto numerosi premi e la candidatura ai Nastri d'Argento. Gianni Mammolotti è uno dei più importanti direttori della fotografica del cinema italiano. Le successive giornate dei Cinefrutta Days si terranno mercoledì 3, 10, 17 e 24 febbraio e vedranno protagonisti altri importanti personaggi del cinema italiano.

Il progetto



I ragazzi partecipanti al concorso Cinefrutta sono chiamati a creare un cortometraggio il cui scopo è quello di far emergere l’importanza che attribuiscono al mantenimento di corretti stili di vita e all’adozione di un regime di sana alimentazione, basato principalmente sul consumo di ortofrutta. I migliori lavori saranno selezionati per la finale programmata per mercoledì 5 maggio. Il materiale video dovrà pervenire entro il 31 marzo 2021 presso la segreteria di Cinefrutta Festival. Tutte le altre informazioni e il bando integrale sono reperibili su www.cinefrutta.it.