Cinema dei Diritti Umani: prosegue la rassegna al liceo De Sanctis

Dopo l'esordio del 20 maggio, proseguono gli appuntamenti della settima edizione della rassegna salernitana di Cinema dei Diritti Umani, promossa dall'associazione "Cinema e Diritti", dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e da ART TRE. Le prossime tappe sono in programma il 27 maggio e il 3 giugno.

I temi

La rassegna quest'anno è dedicata ad una riflessione sui beni comuni e sulla necessità della loro tutela attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza. La manifestazione, ospitata dalla rete telematica del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Salerno, si svolgerà on line per motivi di sicurezza legati alla pandemia e con la possibilità (da confermare) di svolgere in presenza la serata finale del 3 giugno. Per ogni serata, ospiti e testimoni collegati da varie regioni italiane si confronteranno con esperti ed attivisti locali che racconteranno le loro esperienze di difesa dei Beni Comuni.

Info utili

Per seguire la Rassegna collegarsi al seguente indirizzo web: www.liceoclassicodesanctis.edu.it/bibliomeet Info utili sulla pagina Fb “I Giovedi del Cinema dei Diritti Umani di Salerno” – cinenapolidiritti.it/web/2021/05/18/viii-edizione-dei-giovedi-di-salerno-diritti-umani-e-beni-comuni/