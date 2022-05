“Mamma, Giffoni ti porta al cinema”: biglietti gratis fino ad esaurimento posti

“Mamma, Giffoni ti porta al cinema”. Nel weekend che culminerà con la Festa della Mamma, Giffoni Valle Piana offrirà un regalo a tutte le famiglie: da venerdì 6 a domenica 8 maggio, fino ad esaurimento posti, sarà riservato un biglietto gratuito nelle sale del Giffoni Multicinema per ogni mamma che verrà al cinema in compagnia dei propri figli. Per ottenere il ticket omaggio basterà presentarsi alla biglietteria prima di accedere in sala.

Lo scenario

L’offerta sarà valida per i due film in programmazione nel prossimo weekend: Doctor Strange nel Multiverso della follia e The Lost City. “Attraverso questa iniziativa, Giffoni vuole, ancora una volta, dimostrare il suo legame con tutte le famiglie del territorio, con un occhio di riguardo alle mamme, protagoniste principali della nostra realtà e da sempre modello di coraggio, dedizione e sacrificio - spiega Jacopo Gubitosi, Direttore Generale di Giffoni - per questo weekend, il nostro Multicinema ospiterà tutte le famiglie per una serata speciale, lasciandosi travolgere dalle emozioni del grande cinema con due film molto attesi in particolar modo dai ragazzi”.

La scheda

Doctor Strange nel Multiverso della follia è il nuovo capitolo della saga Marvel. Il film diretto da Sam Raimi, vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, il personaggio creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, comparso nell'Universo Marvel nel 1963. Il film vede Doctor Strange, il suo fidato amico Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen), nota come Scarlet Witch, affrontare l'immensità del Multiverso, un concetto - a detta dello stesso Strange - di cui sanno ben poco. Grazie all'aiuto di alleati mistici, tra cui quelli già nominati e altri di nuova conoscenza, Dottor Strange questa volta affronterà le realtà alternative del Multiverso, che si riveleranno sia sconvolgenti che pericolose. Lo scopo di questa ardua missione è sconfiggere un misterioso nemico. Doppia proiezione prevista: la prima alle 19 con replica alle 21.15. Si continua con La Scuola degli animali magici diretto da Gregor Schnitzler e dedicato ai più piccoli. Al centro della storia una scuola fuori dal normale, la Winterstein School, dove a ogni bambino viene assegnato un animale da compagnia magico. Quando Ida (Emilia Maier) giunge nell'istituto si ritrova a fare subito i conti con la perfida Helene (Emilia Pieske), che cercherà in ogni modo di metterla in disagio. Il primo giorno di scuola la protagonista si ritrova sola e con poche possibilità di fare amicizia, a causa della sua odiosa compagna di classe. L'unica persona che riesce a conoscere è Benni (Leonard Conrads). Quando arriva nella scuola Mortimer Morrison (Milan Peschel) con a seguito i tanti animali magici trovati nei suoi viaggi, Ida riceve Rabbat, una volpe parlante, e Benni la saggia Henrietta, una tartaruga. Grazie al suo animale, la ragazza supererà l'imbarazzo di essere la nuova arrivata e diventerà la più popolare della scuola e della città. Spettacolo unico alle 17.30. Chiude la programmazione The Lost City, il film diretto da Aaron e Adam Nee, racconta la storia di un'autrice di romanzi rosa di successo, Loretta Sage (Sandra Bullock), donna molto schiva e abituata a vivere in solitudine. I racconti della Sage sono sempre ambientati in luoghi esotici e hanno come protagonista maschile Dash, classico eroe belloccio che ha il volto nella vita reale del modello Alan (Channing Tatum), il quale appare sulle copertine dei suoi libri. Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con il modello, ma non è al sicuro, perché viene rapita da Fairfax (Daniel Radcliffe), un miliardario che crede che la scrittrice conosca il modo per giungere nella città perduta, che lei stessa descrive in un suo romanzo, e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso a dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi. È così che i due finiranno per vivere realmente un'avventura bizzarra proprio come quelle narrate dalla scrittrice nei suoi romanzi. Doppia proiezione prevista: la prima alle 19 con replica alle 21.15.