Torna "Cinema in festa": dal 9 al 13 giugno film a 3 euro e 50 centesimi, le sale aderenti

E' in programma dal 9 al 13 giugno, la quarta edizione di "Cinema in festa", l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano è stata lanciata nel 2022 ed ha portato ad oggi più di 3,8 Milioni di spettatori. Ogni anno, fino al 2026, a giugno e a dettembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro per tutti i film. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC.

Ecco le sale aderenti in provincia di Salerno

Camerota- Bolivar

Cava de’ Tirreni-Alambra

Giffoni Valle Piana-Giffoni Cinema

Nocera Inferiore- Sala Roma

Pagani-La Fenice

Pellezzano-Charlot

Sala Consilina-Adriano

Salerno-Delle Arti

Salerno-San Demetrio

Salerno-The Space – Salerno

Vallo Della Lucania-Cineteatro La Provvidenza