Cinema e gran galà della moda: due giorni di appuntamenti a Roccapiemonte

Due giorni di divertimento e relax a Roccapiemonte. Il 2 e 3 ottobre, infatti, sono in programma spettacoli in Piazza Zanardelli. Gli eventi di carattere culturale, marketing territoriale e promozione sociale, che si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative di prevenzione legate all’emergenza sanitaria per il Covid-19, sono offerti alla cittadinanza nell’ambito di una progettazione che punta a valorizzare il territorio di Roccapiemonte ed i suoi talenti.

I dettagli

Sabato 2 ottobre, dalle ore 20, ci sarà la proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Mons. Mario Vassalluzzo – CoMVass di Roccapiemonte e che si è aggiudicato il primo premio di School Movie Cinedù. A seguire si terrà il Festival della Danza, con la partecipazione delle scuole di danza del territorio che si esibiranno a titolo gratuito e che vede la direzione artistica di Loredana Avagliano e Michela Palumbo. Domenica 3 ottobre, dalle ore 20, si terrà il Gran Galà della Moda, un evento che prevede la partecipazione di attività commerciali del territorio che a titolo gratuito faranno sfilare proprie modelle per mostrare le collezioni in vendita. Ospiti della serata la stilista Pinella Passaro e la cantante Maryolm. A tal proposito, si invita le attività commerciali e palestre del territorio a manifestare il proprio interesse per partecipare all’iniziativa contattando l’Ufficio URP e l’addetto e responsabile del procedimento Manlio Lanzara al numero 081936312 oppure via mail a urp@comune.roccapiemonte.sa.it