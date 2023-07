"Cinema al verde", due i film in proiezione questa settimana

Prosegue, dopo l'inaugurazione dello scorso 6 luglio in presenza del sindaco Lanzara e dell'assessore alla Cultura Roberta D'Amico, "Cinema al Verde", rassegna cinematografica frutto della collaborazione fra teatro Mascheranova e Legambiente che si terrà fino al 3 agosto presso il parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano.

Il programma della settimana

Questi i film che saranno proiettati questa setimana:

10 luglio LICORICE PIZZA (P.T. Anderson , 2021)



Candidato a tre premi Oscar e 4 Golden Globes, il film commedia generazionale vi porterà direttamente nel cuore degli anni ’70, raccontando la storia dei giovani protagonisti Alana Kane e Gary Valentine e dei loro primi esitanti passi nell’amore e nella vita.

“Delicatezza, spensieratezza, follia, romanticismo, allegria, coraggio: ecco il Cinema con la C maiuscola. Ci si innamora del duetto, si corre per mezzo film, si tifa per un maledetto bacio, ci si rende conto che l’assurdità del quotidiano, se vissuto con incosciente leggerezza, diventa epica.”

13 luglio LE OTTO MONTAGNE(F. Van Groeningen e C. Vandermeersch, 2022)



Vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes e di ben 4 David di Donatello, il lungometraggio tratto dal libro “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (vincitore del premio Strega 2017) racconta la storia di Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un pastore, della loro amicizia, crescita e dell’amore per la montagna incontaminata.

“Un film malinconico, fatto di tenerezza e rimorsi, di quiete e perdono capace di farci sentire il freddo dell’inverno e il calore del sole di primavera sulla pelle. Un film sull’amicizia. Quella libera, che ti lascia andare via perché le radici le ha ben piantate in fondo al cuore.”

Le proiezioni avranno inizio alle 21:15, il botteghino è aperto dalle ore 20:00. È consigliata la prenotazione. Per info: 331 2288792-340 8354657