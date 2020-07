Cinema e visite guidate al castello: ecco il programma

Fino al 26 luglio, a cura dell’associazione “Ridiamo vita al Castello”, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e della Fondazione Carisal è previsto un interessante cineforum “on the road”.

I dettagli

L'iniziativa è proposta all'interno della più ampia rassegna comunale "Restate in città 2020". E' possibile prenotare al 3487239133: i posti sono limitati. I film scelti sono imperdibili: sabato 25 luglio ore 21: “This Must Be The Place”, una storia realistica che vola sulle vette della Metafisica (regia di Paolo Sorrentino, 2011). Domenica 26 luglio ore 21: “Thelma & Louise”, straordinario road movie femminile verso la libertà (regia di Ridley Scott, 1991). Inoltre, domenica 26 sarà anche possibile prenotarsi per visite guidate alle 18:30.