Visionnaire22: doppio appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè

Proseguono le proiezioni e gli incontri della seconda edizione di Visionnaire22, cominciata il 25 agosto (conclusione il 18 settembre) nel Museo Frac di Baronissi.

I prossimi appuntamenti

Saranno dedicata a Fabrizio de Andrè ed alla scuola genovese i due appuntamenti in programma giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre. Giovedì, a partire dalle 19, la proiezione in esclusiva regionale del docu-film "DeAndrè #DeAndrè Storia di un impiegato" già presentato alla 78° Mostra Internazionale denl Cinema di Venezia. Ospite della serata la regista Roberta Lena che dialogherà con la giornalista Erminia Pellecchia. A seguire il concerto dei Litteitaly duo che faranno un omaggio a Farizio De Andrè. Venerdì 2 settembre, invece, toccherà al documentario "La nuova scuola genovese", dedicato al movimento culturale nato negli anni '60 del quale hanno fatto parte grandi nomi della musca italiana come Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. Ad introdurre e coordinare il talk il professor Lello Savonardo (Coordinatore del corso di Laurea in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica - Università di Napoli Federico II).