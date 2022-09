Ad Albanella la proiezione del film "Ed è subito sera"

Sarà proiettato a Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Albanella “Ed è subito sera” film di Claudio Insegno molto apprezzato dalla critica e reduce dal successo del "Los Angeles film festival".

La proiezione

Un ritorno per il cast, visto che il film è stato girato interamente ad Albanella. L’appuntamento è per il 12 settembre, alle 21. Saranno presenti il regista, Claudio Insegno, e gli attori Pasquale Scherillo, Paco De Rosa e Ciro Ceruti. La pellicola, tratta dall’omonimo libro di Tonino Scala, narra la vita romanzata di Dario Scherillo, ucciso per errore dalla camorra il 6 dicembre 2004 a Scampia.

Il messaggio

“Con questo film – dichiara Maria Gorrasi, assessora alla cultura di Albanella – il nostro Comune ha manifestato la profonda vicinanza alle vittime della camorra. La finalità è anche quella di valorizzare il nostro territorio, sia dal punto di vista culturale che turistico, e rientra all’interno di un più ampio discorso: far diventare Albanella il paese del cinema e sede naturale di proiezioni cinematografiche. Per questo motivo siamo già al lavoro per la realizzazione della prossima pellicola che, questa volta, tratterà un tema più leggero e divertente”.