Coffi - CortOglobo Film Festival Italia: a Vietri sul Mare la premiazione

C’è anche il cortometraggio “The Recess”, diretto dal regista iraniano Navid Nikkhah Azad, in concorso alla17esima edizione del Coffi- CortOglobo Film Festival Italia, organizzato dall’Associazione Culturale ’O Globo Onlus di Angri, che quest’anno si svolgerà con una formula ibrida nella quale al secondo appuntamento in streaming il 29 dicembre 2022 si affiancherà la serata di premiazione, in presenza, prevista per il 28 gennaio 2023 a Villa Guariglia, a Vietri sul Mare.

Le sezioni

Quattro le sezioni in concorso. Per la categoria “Sguardi d’autore”, dedicata ai professionisti del settore, concorrono i corti “Rendiamo grazie a Dio” per la regia di Carlo Quinto; “The Recess’’ con la regia di Navid Nikkhah Azad; “Joey’’ con la regia di William Ash e di Andrew Knott; “Bertie mi ha scritto una poesia’’ con la regia di Vittoria Rizzardi Penalosa; “Guerra tra i poveri” per la regia di Kassim Yassin Saleh e “RoY” con la regia di Tom Berkeley e di Ross White. Nella categoria “Nuovi percorsi”, in cui concorrono produzioni completamente indipendenti, saranno presentati i cortometraggi “Pizza!” per la regia di Filippo Tommasoli e di Tommaso Giacomin; “Soluzioni alternative” con la regia di Filippo Tamburini; “Europa ‘52” con la regia di Andrea Viggiano; “Work it class” con la regia di Pol Diggler; “Il compleanno” con la regia di David Mastinu e “Piano” con la regia di Lorenzo Vitrone. Nella sezione “Documentari”, dedicata al racconto della realtà, concorrono i corti “Shero” per la regia di Claudio Casale; “Comunisti” per la regia di Davide Crudetti; “The beyond” per la regia di Daniel Maurer; “La Salud Naufraga” con la regia di Alba Villén e Ignacio Marín e “Terra dei padri” con la regia di Francesco Di Gioia. Infine, nella categoria “Animazione”, dedicata ai ragazzi e agli amanti dei fumetti e del disegno, verranno proposti “Shakespeare for all Ages’’ per la regia di Hannes Rall; “Il viaggio” per la regia di Juan Pablo Etcheverry e di Fabio Teriaca; “Pearl” per la regia di Kahra Scott-Jam; “Morning grass” con la regia di Alina Milkina e “Steps” con la regia di Tatiana Moshkova e di Marina Moshkova.