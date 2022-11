La 76esima edizione del Festival del Cinema di Salerno: il programma completo

Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, presentato ufficialmente questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. L'appuntamento è dal 28 novembre al 3 dicembre presso il teatro Augusteo di Salerno. A partecipare alla presentazione di stamane Ermanno Guerra (assessore alla Cultura), Franco Picarone (Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania), Giuseppe Gallo (vice presidente Camera di Commercio di Salerno), Francesco Morra (consigliere provinciale delegato alla Cultura ed al Patrimonio Culturale), Mario De Cesare (presidente FICS – Festival Internazionale del Cinema di Salerno), Paola De Cesare (direttore artistico FICS – Festival Internazionale del Cinema di Salerno), Rino Cuccurullo (docente di fisica tecnica del Dip. di ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Salerno), Tullio Benissone (avvocato) e Gaetano Amatruda (responsabile Relazioni Istituzionali FICS). Numerosi i film in gara, provenienti da ogni parte del mondo. Particolarmente rilevante la presenza di film iraniani, ucraini e russi. Quattro le sezioni previste: lungometraggi, cortometraggi, cartoon e documentari.

La 76esima edizione

A presentare la 76esima edizione la direttrice artistica Paola De Cesare: "Siamo felici di poter festeggiare il 76esimo compleanno attraverso il cinema ed i tanti incontri che abbiamo in programma. Nel cartellone, infatti, oltre ai film in gara, ci saranno tanti incontri culturali per riflettere sui temi più importanti della contemporaneità, come la violenza sulle donne ed lo strapotere del web. Tali eventi, che sono denominati 'open forum', sono rivolti principalmente ai giovani. Anche per questo abbiamo coinvolto il responsabile della pastorale giovanile, Don Roberto Faccenda, che sa comunicare con i giovani. Ancora oggi, lavoriamo per dar voce a chi, soprattutto in questo particolare momento storico, vive grandi difficoltà ma, nonostante tutto, non smette di sognare. La nostra ambizione, infatti, è quella di regalare a tutti un'occasione per continuare a sperare e sorridere". A fare gli onori di casa l'assessore alla Cultura, Ermanno Guerra, che ha ringraziato gli organizzatori per il grande impegno profuso garantendo il sostegno dell'amministrazione comunale. Di Festival "che valorizza i talenti del territorio" ha parlato, invece, il delegato alla Cultura della Provincia, Francesco Morra: "È una vetrina importante per la Provincia di Salerno. A conferma di ciò le parole del presidente De Cesare: "Abbiamo organizzato un corso di cinematografia all'Istituto Genovesi ed abbiamo scoperto, dopo cinque anni, che ci sono dei ragazzi che hanno continuato ad operare in questo settore. I 76 anni di storia? Ci responsabilizzano, soprattutto in un momento come quello attuale, che è di grande difficoltà". A chiudere il cerchio Gaetano Amatruda: "La finale del 3 dicembre sarà in realtà un grande inizio, perché l'obiettivo è fare in modo che la nuova edizione si sviluppi lungo tutto l'anno. Un progetto grande ed ambizioso che siamo certi di raggiungere".

Il programma

Le proiezioni per i più giovani si terranno tutte le mattine al Teatro Augusteo e all’Istituto Alfano I – suddivise in sessioni mattutine per gli studenti. Per gli appassionati, invece, le proiezioni si terranno di pomeriggio. Il via ufficiale è fissato per lunedì 28 novembre, alle ore 9.30 presso il Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno, con l’incontro “The dark side of the net” che farà da palcoscenico alla presentazione del libro di Anna Adamo, “Come il mare in tempesta”, e a cui parteciperanno, oltre alla stessa scrittrice: l’avv. e scrittore Tullio Benissone, l’Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola De Roberto, e l’avvocato Fabio Mammone. Sempre al Convitto Nazionale, martedì 29 novembre alle ore 10.00, avrà luogo l’Open Forum “TikTok e Cinema: come usare TikTok per studiare il linguaggio audiovisivo”, che vedrà la presenza di Don Roberto Faccenda, Direttore Pastorale Giovanile Arcidiocesi Salerno, Campagna, Acerno; di Maria Marino, psicologa e psicoterapeuta, e dell’avvocato Tullio Benissone, scrittore e critico cinematografico. Mercoledì 30 novembre, invece, presso il Teatro Augusteo di Salerno, è stata organizzata una serata di beneficenza i cui proventi saranno devoluti alla Cooperativa sociale Giovamento e alla S.O. Solidarietà Odv - Associazione di Volontariato e cooperazione internazionale. L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 e ad accogliere tutti i presenti, con musica e folklore, il celebre cantante partenopeo Rosario Miraggio. Ancora, al Teatro Augusteo, giovedì 1 dicembre alle ore 19, toccherà a “Donne nel tempo”, 9° incontro di Uis Caffè, organizzato dall’Associazione culturale Uni In Strada, dedicata all’universo femminile e al suo ruolo rivestito nel corso della storia dell’umanità. La serata sarà presentata dalla Elisa De Chiara, associazione Uni In Strada e parteciperanno: Giuseppe Lauriello, medico e storico; Carla Maurano, architetto; Salvatore Ciro Nappo, archeologo; e Luciana Pennino, scrittrice. Partecipazione straordinaria di Pepper, il robot umanoide del Diem dell’Università degli studi di Salerno. Gli interventi saranno inframmezzati da Angelo Loia, il cantore del Cilento. Venerdì 2 dicembre, alle ore 09.30 al Convitto Nazionale, è stato organizzato, l’Open Forum "Il cinema e la danza" che vedrà gli interventi del maestro Fabrizio Esposito, in duplice veste di moderatore e di relatore, della maestra Emma Cianchi e della maestra Martina Tordiglione. Infine, sabato 3 dicembre, serata finale presso il Teatro Augusteo di Salerno in cui verranno decretati i vincitori della 76esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Presentata da Gaetano Stella, accompagnato da Debora Caprioglio, la kermesse accoglierà tanti ospiti dello star system che calcheranno il red carpet: Lello Arena, Daniela Poggi, Fabrizio Giannini, Yari Gugliucci, Filippo Lagana e tanti altri. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.