Giffoni Film Festival 2020: Giovanna Rei presenta il corto "Nina e il cielo"

Il 29 agosto l'attrice Giovanna Rei sarà ospite al Giffoni Film Festival 2020 per presentare "Nina e il cielo", il corto della Scuola di Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da un’idea di Ester Gatta con la regia di Erica De Lisio e prodotto da Eduardo Angeloni per An.Tra.Cine Film Industry in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Napoli insieme a Esga Trading. La Rei ha appena terminato le riprese del film "Lui è mio padre" di Roberto Gasparro, con Tony Sperandeo, e Gianni Parisi ad Agropoli. Vincitrice di diversi premi nel 2019 per il successo ottenuto con "Mostri a parte" di Maurizio Casagrande.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biografia

Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i film I volontari di Domenico Costanzo e L'ultimo capodanno di Marco Risi. Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset, sarà una delle protagoniste della commedia “Quello che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il programma tv Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, ritorna al cinema interpretando una delle protagoniste della commedia Pane e burlesque con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo - La narcotici 2 e Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma Memory ed è ritornata in tv con la serie Don Matteo 10.