Maria Grazia Cucinotta al Villammare Festival & Friends

Maria Grazia Cucinotta fa tappa al Villammare Festival & Friends. Appuntamento mercoledì 24 agosto. L'attrice e regista presenterà due pellicole da lei interpretate in concorso: "Il vecchio e la Bambina" di Sebastiano Rizzo (già proiettato il 21 agosto) e "Gli Anni Belli" del regista Lorenzo d’Amico de Carvalho.

Il regista

"Sono felicissimo che il nostro film Il Vecchio e La Bambina, prodotto dalla Draka e Corrado Azzollini, sia stato selezionato al prestigioso Villammare Film Festival. Questo docu film ha iniziato a darci forti emozioni nel momento in cui abbiamo cominciato a girarlo.. luoghi incantati e straordinari che rendono il Veneto regione straordinaria. Il pubblico sarà il protagonista di questo viaggio magico in cui poter vivere in prima fila le bellezze Venete. Dal primo giorno di set ancora oggi ci emoziona e sono certo che la presenza al Villammare Film Festival, saprà fornire emozioni speciali al pubblico presente" dichiara il regista Sebastiano Rizzo.