Al via la 25esima edizione del Mediterraneo Video Festival

Comincerà il 7 settembre il Mediterraneo Video Festival. Il tema della 25esima edizione del festival, che si terrà a Stella Cilento, Mandia, Terradura e Ascea Capoluogo, è “Comunità Green”

Il programma

Tredici i film in gara, fra lungometraggi e cortometraggi. Amuka di Antonio Spanò, Belgio, Un luogo chiamato Wahala di Jürgen Ellinghaus, Francia, Togo, Germania, Princesa di Stefania Muresu, Italia, Porpora di Roberto Cannavò, Italia, Rebel love di Alejandro Bernal Rueda, Columbia, Canada, Hondalea Marine e Abyss di Asier Altuna Iza, Spagna. Cortometraggi/Short Film: Made In di Eva Marín, Spagna, Come fallire e vivere felici di Alessio Del Donno, Italia, El lector di Iván Blanco, Spagna, Pupus di Miriam Cossu Sparagano Ferraye, Italia, Fuocodentro di Vincenzo Caricari, Italia, La promociòn di Lucía Sáiz Alegre, Spagna, Magister di Gustavo Dos Santos, Portogallo. Verrà assegnato, inoltre, il premio al miglior documentario tra i lungometraggi dalla giuria ufficiale e tra i cortometraggi da quest’ultima e dalla giuria composta dai giovani delle comunità ospitanti.

Non solo cinema

Nel corso del festival vi sarà spazio anche per iniziative parallele legate ad altre forme d'arte. La prima è Dimorami l’arte, una serie di iniziative che nascono con l’intento di dare valore alle comunità attraverso il segno contemporaneo, grazie ai workshop degli artisti che coinvolgeranno i partecipanti: il 7 settembre alle ore 17 a Stella Cilento il laboratorio di paperclay: fare un vaso a cura di Umberto Ligrone; il laboratorio di modellazione narrata, favole e segnavia a cura di Renzo Vassalluzzo; Innesti, performance dell’artista ceramista Alessandro Mautone che con una sua opera lascerà un segno a Stella Cilento. Sarà poi la volta del laboratorio di pittura e disegno creativo Segni migranti con Marco Vecchio a Terradura, il 10 settembre ore 17. La seconda parola chiave sarà Suonare gli spazi: valorizzare i beni culturali attraverso la musica, grazie al maestro Jamal Ouassini che dialogherà di volta in volta con altri musicisti tra cui Luca Cioffi, Renata Frana e il quintetto di fiati diretto da Alessandro Schiavo. La musica sarà protagonista del Mediterraneo Video Festival anche sotto un’altra veste: l'11 settembre alle ore 18:30 ad Ascea - Palazzo De Dominicis Ricci, Giorgio Verdelli presenterà il suo libro dedicato a Paolo Conte, edito da Sperling & Kupfer, in dialogo con Tony Shargool. In occasione della presentazione verranno anche proiettati dei frammenti del docufilm dell’autore Paolo Conte - Vieni via con me.