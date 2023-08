Movieboli Film Festival: l'evento cinematografico dell'anno approda all'Arena Sant'Antonio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Satà presentata domani, 1 settembre, alle 18.30, presso il “Gattapone” aps di via Santa Sofia, Movieboli Film Festival che, dedicato al mondo del cinema, si terrà nella storica Arena Ebolitana dall' 8 al 10 settembre. Obiettivo dell'iniziativa, è celebrare il talento e la creatività nel panorama cinematografico contemporaneo e partenopeo, offrendo un'atmosfera unica e coinvolgente per i partecipanti.

Durante il festival, sarà possibile partecipare a una serie di attività, tra cui interviste esclusive, un concorso di cortometraggi, la proiezione di straordinari lungometraggi che verrano distribuiti nel corso delle tre giornate, concludendosi con la premiazione del corto che più sarà apprezzato. È un'occasione senza precedenti per gli appassionati di cinema e non, i registi emergenti, attori e amanti del settore per incontrarsi, condividere idee e scoprire.