A Ravello torna il grande cinema

L’auditorium Oscar Niemeyer dal 1° gennaio riaprirà le porte al cinema con una nuova ed interessante programmazione cinematografica, che vedrà alternarsi, nella prestigiosa sala, i film di maggior successo della stagione. La gestione curata da Cineventi (produttrice tra l’altro di Cinè – Giornate del cinema, la grande convention dell’industria cinematografica), con la direzione artistica di Remigio Truocchio, promossa dal Comune di Ravello, guidato dal sindaco Paolo Vuilleumier, vedrà un’apertura straordinaria il giorno 30 dicembre con un “movie open day” per tutti gli appassionati, che potranno assistere in maniera gratuita alla proiezione di ben quattro titoli di grande successo.

Gli spettacoli

Si partirà alle 14:30 con il film di animazione I Croods 2 – Una nuova era: la famiglia preistorica, che aveva affascinato il pubblico globale, ritorna sugli schermi per affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la grotta: un’altra famiglia!

Si prosegue nel pomeriggio alle 16:30 con l’ultima divertente commedia di Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore. Adattando ancora una volta per lo schermo uno dei suoi testi teatrali, il film racconta la storia di un attempato professore di latino e greco a cui viene trapiantato il cuore di O’ Barbiere, feroce delinquente ucciso dal rivale Mangiacarne. La mamma del defunto, l’altrettanto temibile Donna Carmela (Cristina Donadio), cerca allora di rendere o’ fesso il veicolo di una vendetta postuma che possa riabilitare la potenza della famiglia offesa da questo sfregio. Una commedia degli equivoci per far divertire tutta la famiglia!

Nella giornata di festeggiamenti per il ritorno del cinema a Ravello, non poteva mancare l’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino: E’ stata la mano di Dio (ore 18:30). Presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria, e tra i 15 titoli in shortlist che si contenderanno l'Oscar 2022 per il miglior film internazionale, è un’opera personale, praticamente autobiografica, intima e molto diversa dalla filmografia precedente del premio Oscar per La Grande Bellezza. Un film maturo e commovente dove Paolo Sorrentino fa i conti con la morte dei suoi genitori e con ilpassaggio tra adolescenza e età adulta. Dichiaratamente felliniano, È stata la mano di Dio è un film fatto di sentimenti puri e sinceri, di risate e lacrime.

L’open day si chiude in bellezza con l’ultimo capitolo della saga dell’agente 007 No time no die: auto lanciate a tutta velocità per le strade strette e antiche di Matera, tra processioni religiose e sole abbagliante. Action e amore, tradizione e femminismo. James Bond è tornato ed è romantico come non mai! Il 25mo film della saga è divertimento, allo stato puro! Da godersi sul grande schermo.

Titoli diversi e variegati per la prima giornata di riapertura, alla quale sarà possibile partecipare in maniera totalmente gratuita, prenotandosi tramite il link sulla pagina Facebook ravellocinema dal 27 dicembre, fino ad esaurimento posti.

Il programma

Nel corso della giornata verrà inoltre presentato il programma delle feste, che proseguirà in maniera continuativa dal 1° fino al 9 Gennaio e la successiva programmazione che vedrà coinvolti i week end. Il cinema ritorna a Ravello e ritorna alla grande, in un periodo ancora segnato dalle sfide della pandemia, dove la visione collettiva risulta avere ancora più valore, offrendo l’opportunità unica di condividere un’esperienza, in sicurezza, che al tempo stesso è emozione, piacere e passione. Nello scenario nazionale che vede la progressiva chiusura delle sale cinematografiche cittadine, riaprire una sala è un atto di coraggio, etico e sociale, fortemente voluto dal sindaco Paolo Vuilleumier, dal vice sindaco Gianluca Mansi e dall’intera giunta.