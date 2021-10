“Thank God, It’s Thursday!”: al Giffoni Multicinema il giovedì è in lingua originale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Thank God, It’s Thursday!”: è il claim scelto da Giffoni per annunciare che, a partire da giovedì 28 ottobre, sarà possibile vivere le emozioni dei cinema in lingua originale con sottotitoli in italiano. Una straordinaria novità dedicata a chi non vuole perdere la magia della proiezione nella sua purezza e apprezzare al meglio l’interpretazione degli attori, oltre che implementare le proprie competenze linguistiche.

Si comincia il 28 ottobre (spettacolo alle ore 18) con THE LAST DUEL, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Diretto da Ridley Scott, è ambientato nel XIV secolo, durante la Guerra dei cent'anni, e racconta una storia vera, quella dell'ultimo “duello di Dio” combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI. Dopo essere tornato dalla guerra, il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) scopre che sua moglie Marguerite (Jodie Comer) è stata violentata dallo scudiero e suo amico Jacques Le Gris (Adam Driver), noto per la sua sagacia e la sua arte oratoria.

Giovedì 4 novembre, sempre alle 18, tocca invece a ETERNALS, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Diretto da Chloé Zhao, vincitrice dell’Oscar per “Nomadland”, il nuovo cinecomic Marvel è tratto dal fumetto Eterni, ideato da Jack Kirby e pubblicato per la prima volta nel 1976. Ambientato milioni di anni fa, segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Tra i protagonisti del film troviamo: Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Dane Whitman), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Harry Styles (Eros) e Salma Hayek (Ajak).

Non solo qualità dell'offerta, ma anche della fruizione: le sale di Giffoni Multicinema sono tra le più avanzate del territorio grazie allo splendore del 4k e alla magia del Dolby Atmos (Sala Blu), con prezzi accessibili a tutti (intero € 5.50 - ridotto € 4) e parcheggio gratuito. Sono queste le carte vincenti di un format family espressamente pensato per il pubblico che vive Giffoni tutto l'anno con il meglio della programmazione cinematografica, dai blockbuster più attesi ai film d'autore ai più bei film di animazione. Inoltre una nuova tecnologia di aerazione, dotata di filtri antibatterici, sanificherà ambienti e superfici, garantendo la massima sicurezza.

Sempre aggiornata la programmazione di Giffoni Multicinema: dal 28 al 31 ottobre anche HALLOWEEN KILLS di David Gordon Green, distribuito da Universal Pictures e il film d’animazione RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA al cinema con Walt Disney Pictures. Mentre dal 4 al 7 novembre tocca all’attesissimo FREAKS OUT di Gabriele Mainetti, in sala con 01 Distibution e LA FAMIGLIA ADDAMS 2 di Greg Tiernan, distribuito da Eagle Pictures.

È possibile prenotare il proprio biglietto anche telefonicamente, contattando lo 089 8023262 o lo 089 8023246.