Curiosità, il Circus Atmosphere approda a Salerno: animali virtuali e artisti incantano grandi e piccini

Approda anche a Salerno, precisamente in via Allende, il Circus Atmosphere, novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni, apprezzatissima dagli animalisti. Nello show, in effetti, gli animali sono virtuali, proiettati su una grande rete che avvolge per intero la pista e che li fa apparire più reali che mai, grandi, immensi, dando l’illusione di poterli perfino accarezzare.

I dettagli

Nella prima proiezione si assiste ad uno spettacolo che rievoca la genesi del mondo, tra delfini, otarie, tartarughe, megattere, incluso il pericoloso Squalo bianco. Nella seconda parte, invece, protagonisti sono cavalli, elefanti, dromedari, tigri, leoni, orsi polari, che danzano, saltano, e non solo. Ad incantare grandi e piccini, anche verticalisti, giocolieri, illusionisti, trapezisti, pattinatori, equilibristi ballerini e i clown. Un'atmosfera magica quella regalata dal favoloso “Circus Atmosphere”. Il debutto in città è previsto per sabato 21 gennaio alle 21. Fino al 12 febbraio, poi, sarà possibile assistere allo spettacolo di lunedì, giovedì e venerdì alle ore 18.30, nonchè sabato e domenica alle ore 16 e alle 18.30. Info: 3714134066