Festa dell'Albero 2021: il circolo Occhiverdi invita a gesti d'amore per la natura

Il circolo Legambiente di Pontecagnano Faiano è stato costretto a sospendere temporaneamente l'accesso al parco eco archeologico ma non ha smesso di amare la natura e di invitare alle buone pratiche per la biodiversità.

I dettagli

Il 21 novembre è la Festa dell'Albero. I vasi comunicanti rappresentano un sistema, una comunità numerosa e positiva: tutti insieme connessi alla natura per festeggiarla e prendersi cura di lei. E' possibile partecipare piantando il seme, un piccolo albero, facendo un gesto per celebrare la natura.



I tre passaggi

I vasi comunicanti partono da un piccolo gesto: piantare il seme delle pianta che si preferisce in un vaso da tenere in casa. Se si dispone di un giardino o ci si può recare in uno spazio verde, dedicare la giornata a piantumare e mettere a dimora un piccolo albero. Oppure fare un personalissimo gesto per celebrare la natura. Il secondo passaggio è fare un selfie, perché è arrivato il momento di testimoniare l'impegno per la natura. Possibile, dunque, scattare una foto insieme al vaso. L'ultimo passaggio è coinvolgere gli amici oppure, se nonm sarà possibile nel rispetto del distanziamento, invitarli a fare una foto singola. La foto può essere pubblicata sui propri canali social usando l'hashtag #VasiComunicanti e taggare @Legambiente.