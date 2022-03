"Shit life": Ciro Ceruti al teatro Nuovo in scena con Vita d'artista

Prezzo non disponibile

Sabato 26 marzo alle ore 21.00 e domenica 27 marzo alle 18.30 al Teatro Nuovo di Salerno va in scena la brillante commedia "Shit Life - Vita d artista".

La scheda



Si tratta del nuovo lavoro del noto attore e regista napoletano Ciro Ceruti, bravo commediografo, autore di numerosi divertentissimi testi teatrali e lavori cinematografici (molti dei quali con Ciro Villano) e noto al grande pubblico per la sit-com "Fuori Corso", in onda per oltre dieci anni su Canale 9. Ceruti sarà affiancato dai bravi Giovanni Allocca e Paco De Rosa, anche loro noti caratteristi. Info e prenotazioni: telefono 089220886 (botteghino).