“Angri Città d’Arte”: lo spettacolo è assicurato con Mimmo Foresta

L'appuntamento è in programma stasera, 1 luglio, alle 20:30, nei giardini di Villa Doria ad Angri. L'ingresso è libero e gratuito con posti a sedere nei limiti della normativa anti Covid“Angri Città d’Arte”. Spettacolo assicurato con Mimmo Foresta.

I dettagli



L’imitatore – showman, l’uomo dalle mille voci scoperto da Fiorello, sarà sul palco nello spettacolo del cartellone estivo organizzato dalla Pro Loco Angri. “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, il programma di Fiorello che ha fatto furore in tv su RaiUno, è sicuramente il varietà televisivo a cui Mimmo Foresta è più legato in quanto è stato lo show che di fatto lo ha lanciato nel modo dello spettacolo. Foresta è un ragazzo dotato di un particolare dono: è capace di imitare i maggiori cantanti italiani, ma non uomini. Mimmo Foresta imita alla perfezione interpreti femminili del panorama musicale italiano. Anna Oxa, Gianna Nannini, Mina, Orietta Berti, Loredana Bertè. Un discorso a parte è per Renato Zero, altro suo cavallo di battaglia. Durante la sua esibizione con l'abbigliamento, le movenze, gli occhiali, le canzoni, sarà scontato cercare la somiglianza con il grande Renato. La Pro Loco ha voluto dare spazio nel cartellone di eventi organizzato, oltre all'arte, alla musica, cultura, sport, anche al divertimento, per allietare le serate estive degli angresi e di tutti coloro che vorranno trascorrere dei momenti di spensieratezza, soprattutto dopo il lungo periodo di difficoltà legato alla pandemia.