Ridiamo vita al Castello: tutto pronto per il Clean Walking, l'appuntamento

L’associazione Ridiamo vita al Castello da sei anni ormai organizza ciclicamente il Clean Walking, la passeggiata ecologica lungo i sentieri della Collina del Parco, polmone verde di Nocera Inferiore (SA).

Sono invitati tutti i cittadini volenterosi domenica 27 Settembre dalle 10:00 alle 13:00.

Gli ultimi avvenimenti riguardo la continua mancanza di rispetto da parte di ignoti incivili, ed altresì di adeguate misure di sicurezza da parte dell’Ente preposto, sollecitano questo nostro intervento per ripulire la vegetazione che dovrebbe rimanere sempre incontaminata.

Pertanto vi aspettiamo in piazza Sant’Antonio per partire insieme alle ore 10:00, tutti muniti di buona volontà e guanti resistenti. Il percorso, che consentirà di ammirare anche la vegetazione del luogo, terminerà alle ore 13:00. Tuteliamo il nostro ambiente, per tutelare noi stessi!