Colazione con Babbo Natale: la libreria Marcovaldo racconta storie in cortile

Domenica 13 dicembre, alla ore 10, Flavia D'Aiello tornerà a Cava de' Tirreni con i suoi pupazzi per il racconto di "Se una notte d'inverno Babbo Natale...", in collaborazione con la libreria Marcovaldo.

I dettagli

I bambini saranno accolti con i biscotti di Natale e la cioccolata calda. L'evento è riservato ad un massimo di 10 bambini: saranno obbligatori la mascherina (tranne in caso di bambini molto piccoli) e il distanziamento. Il costo è 12 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria. L'evento sarà annullato in caso di pioggia.

L'anteprima

Sabato 12 dicembre, alle ore 16, in diretta dalla libreria con Flavia D'Aiello per immergersi nella prima delle storie di Natale. Pupazzi da tavolo e narrazione con sfondo di libri per tutto il pubblico dai 3 anni in su. Costo dell'accesso al video in diretta: 3,50 euro.