Curiosità: a Licusati di Camerota arriva il Color Run, la corsa di origini indiane tra polveri colorate

Venerdì 14 luglio alle ore 18:00 arriva a Licusati (SA), frazione di Camerota, il Color Run, corsa di origini indiane in cui i partecipanti, durante l'intero percorso, si lanciano l’un l’altro polveri colorate, per giungere a destinazione interamente colorati di una miriade di sfumature. L’idea è nata dall'esperienza diretta di una ragazza del posto, Francesca Cavaliere, la quale, avendo già partecipato a una Color Run, e avendo conservato un bel ricordo di questo evento, ha proposto di organizzarlo nel suo paese di origine. «Parlandone con Felicia Saturno, proprietaria del negozio d'abbigliamento Stra7osferic, è stato possibile concretizzare quella che prima era solo un'idea», spiega Francesca.



Per iscriversi alla Color Run (iscrizioni aperte fino al 10 luglio) ci si può rivolgere presso il negozio di abbigliamento Stra7osferic o presso il bar Barcollo 2.0, entrambi a Licusati in Piazza Giovanni Paolo II, oppure telefonare ai numeri 3791939098 e 3791695854 o, ancora, contattare gli organizzatori sulle loro pagine social (link in basso). «Viviamo e promuoviamo i nostri borghi… colorandoli di sana e gioiosa allegria. Per un'esperienza unica nel suo genere siamo pronti a colorare le strade di Licusati con l'evento Color Run, assolutamente da non perdere. Il divertimento, grazie anche agli amici di Up&Down Animation e alla musica della The Bordello Rock ‘n’ Roll Band, è assicurato», chiude Gino Del Gaudio, presidente della Pro Loco Camerota APS Ufficio Turistico, partner dell’evento.





Sito ufficiale Pro Loco Camerota APS Ufficio Turistico: https://www.prolococamerota.org/

Facebook: https://www.facebook.com/UfficoTuristicoProLocoCamerota

Instagram: https://www.instagram.com/proloco.camerota/

Stra7osferic: https://www.instagram.com/stra7osferic/

Barcollo 2.0: https://www.instagram.com/barcollo2.0/