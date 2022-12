"Come si rapina una banca" al Teatro Nuovo: si torna in scena

Al Teatro Nuovo si replica la commedia "Come si rapina una banca", diretta da Ugo Piastrella. Sabato 10 dicembre alle ore 21.00 e domenica 11 dicembre alle 18,30 al Teatro Nuovo di Salerno va in scena la spassosissima commedia "Come si rapina una banca", di Samy Fayad. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Ugo Piastrella. Nel cast anche Ciro Girardi, Claudio Collano, Antonella Quaranta, Antonietta Pappalardo, Rosaria Sellitti, Roberto De Angelis e Antonello Cianciulli.

"Come si rapina una banca" è considerato il capolavoro comico di Samy Fayad, commediografo italiano di origini libanesi, vissuto per molti anni a Napoli e scomparso nel 1999. E' la storia della famiglia Capece, che vive in una misera baracca di periferia, nei pressi del cimitero a Napoli. Una famiglia molto problematica, in cui il capofamiglia Agostino è un improbabile inventore, sempre alla ricerca della scoperta giusta per risollevare definitivamente il tenore di vita dei Capece; suo figlio Tonino è disoccupato e sua figlia Giuliana è incinta e non ha un marito. L'unica con i piedi per terra nella famiglia sembra essere la moglie di Agostino, Regina. Ma qualcosa di incredibile sta per accadere: Tonino e Agostino pensano di aver avuto un'idea geniale... rapinare una banca... E, nel contempo, giunge a casa loro un ospite inaspettato: la vedova Altavilla. Attraverso un testo irresistibile, tra le righe Fayad riesce a descrivere uno spaccato della società napoletana del Novecento.

