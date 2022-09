La compagnia Bodiography di Pittsburg al Teatro dei Barbuti

La compagnia Bodiography di Pittsburg a Salerno nell'ambito della rassegna "TersicorArte". Appuntamento domenica 4 settembre 2022 sul palco del Teatro dei Barbuti.

Lo spettacolo

La compagnia è impegnata in questi mesi in un tour europeo. Per la tappa campana è nata una collaborazione con la compagnia Arb Dance Company di Caserta che si esibirà anche a Salerno con Beyond Boundaries, coreografia di Maria Angelica Caruso che ha esplorato le prospettive di reclusione di ciascun artista.