Family show al teatro delle Arti: in scena Mary super Tata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Su il sipario al teatro delle Arti di Salerno: domenica 3 aprile, in scena "Mary super Tata", la commedia per famiglie, portata in scena dalla Compagnia dell'Arte.

Info utili



Teresa Di Florio interpreterà Tata Brilly, cuoca della casa ma incapace di cucinare, insieme alle sue colleghe dovrà tenere bada a tutti gli esilaranti eventi che avranno luogo in casa. Spettacolo in programma ore 11, 17, 19.15. Info e prenotazioni al numero telefonmico 3883589548.

La foto che pubblichiamo è di Ilaria Rossi