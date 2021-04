Su il sipario: la Compagnia dell'Arte propone spettacoli on line ai bambini

"Se i bambini non possono andare più a teatro, andiamo noi dai bimbi". Gli attori della Compagnia dell'Arte alzano il sipario e propongono una serie di spettacoli che metteranno in scena, on line per gli alunni.

I dettagli

Si comincia il 3 maggio con "Bella contro Bestia", per la regia di Antonello Ronga. Il regista "firma" anche gli spettacoli del 24 maggio, "Biancaneve contro strega". Per informazioni, è possibile rivolgersi al numero telefonico 3408535137 oppure inviare una e-mail a canalefrancesca@compagniadellarte.it