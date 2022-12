Nella chiesa di Sant'Andrea i "Racconti sotto l'albero" della compagnia Daltrocanto

Si rinnova il consueto incontro natalizio della Compagnia Daltrocanto con la città di Salerno. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana, è fissato per venerdì 23 dicembre, alle ore 20, presso la Chiesa di Sant’Andrea de Lavina, in Vicolo Porta Rateprandi, con il concerto "Racconti sotto l’albero – del Natale e di altre storie".

Lo spettacolo

Una serata all'insegna della musica, della prosa e della poesia, Un susseguirsi di canzoni e brevi racconti: dalla figura di Benino - l’immancabile pastorello del presepe tradizionale - alla leggenda del principe tedesco Enrico, che pur ammalato di lebbra rifiutò per animo nobile un patto col diavolo e fu salvato da San Matteo a Salerno; dal mito di Palinuro, sacrificatosi per poter assicurare una nuova terra ai suoi compagni alla ninna nanna dedicata ai migranti dispersi nel Mediterraneo; dal ricordo dei nostri emigranti degli anni cinquanta alle suggestioni più particolari della tradizione del Natale quali Tirlitì o Celesti tesoru.