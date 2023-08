Indirizzo non disponibile

Si sposta a Conca dei Marini la rassegna “Meraviglie – I sentieri dei sensi”, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Campania. Divina” con protagonisti sei centri della Costiera Amalfitana: Minori (Comune capofila), Atrani, Tramonti, Furore, Scala e Conca dei Marini.

L'appuntamento

Dopo la Festa del Pesce Azzurro di Atrani, il 23 agosto la rassegna si sposterà a Conca dei Marini con diversi spettacoli che si terranno dalle ore 21,30. Nella Chiesa di S.M. de Grado lo spettacolo “Vi Racconto Conca” con la regia di Damiano e Michela Andretta. A via Roma si esibiranno gli artisti di strada Alessandro De Luca e Valerio Silvestri e la street band “Ottava Nota”. A piazza Olmo Matteo Mauriello porterà in scena Promenade al Sud, un viaggio attraverso le melodie del Sud, dai Cunti senza tempo, passando per il secolo d’oro della canzone napoletana, ai canti di scena del primo Novecento fino al Folk Revival degli anni Settanta e Ottanta. Chiuderà la serata Pio Mansi con il suo Dj Set.