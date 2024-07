Concerti d’estate di Villa Guariglia: si parte con musica, danza e teatro

Primo appuntamento, per i Concerti d’estate di Villa Guariglia nella storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia a Raito di Vietri sul Mare. Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Piero Cinosi al pianoforte, Alban Lukaj al violino e Raffaella Cardaropoli al violoncello proporranno un viaggio musicale che attinge agli spartiti di Rachmaninoff, Brahms e Turina. Giovedì 11 luglio all’Area Archeologica di Salerno si inizia alle 19:30 con la presentazione del libro “Il fulmine danzante. Quasi un romanzo” di Joseph Fontano (ingresso libero) nell'ambito della rassegna TersicorArte ed a seguire alle ore 21 (ingresso € 8,00) l’Associazione Campania Danza presenta “Solitudine bohémien”, spettacolo che sperimenta con la danza tutti quei sentimenti di smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società contemporanea e attraversano come un fil rouge La Bohème di Giacomo Puccini, Modernità liquida di Zygmunt Bauman e Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli.

Il programma

Venerdì 12 luglio (ore 21) si rimane a Fratte per il secondo appuntamento del Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno (ingresso gratuito), doppio concerto: “Crossover”, il viaggio musicale di Paolo Cimmino proposto con Armando Colucci al pianoforte e Mario Verace al sax alto e soprano e “Suite Percussion” che rappresenta un ideale percorso ritmico/vitalistico dal quale partire per addentrarsi in un sentiero nel quale l’esplorazione sonora tende a stratificare la capacità percettiva esteriore/interiore di chi ascolta. Sabato 13 luglio (ore 21, ingresso 25 euro) all’Area Archeologica di Fratte c’è Theo Croker in concerto. Nominato ai Grammy più volte, è musicista, compositore, produttore e influencer. L’evento è a cura di Hub Music Project. Domenica 14 luglio si torna a Villa Guariglia (ore 21, ingresso gratuito) per le Giornate shakespeariane a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi: la Compagnia Toy presenta “Shakespeare Revolution”, scritto e diretto da Gianni D’Amato.