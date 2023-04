“Concerti di primavera”, Miquel Muñiz Galdon e Federico Gianello suonano in duo a Cava

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il violinista spagnolo Miquel Muñiz Galdon e il pianista veronese Federico Gianello suonano in duo a Cava de’ Tirreni per il penultimo appuntamento dei “Concerti di primavera”, venerdì 28 aprile (ore 20), nel salone del Complesso monumentale di San Giovanni. Un nuovo pregevole evento musicale per la stagione diretta da Giuliano Cavaliere e curata dall’Accademia “Jacopo Napoli”, che vedrà il giovane talentuoso violinista e l’affermato pianista, entrambi pluripremiati, esibirsi in un ricercato e accattivante repertorio tra Ottocento e Novecento: brani di rara esecuzione degli iberici Eduard Toldrá (Sonetto n. 1 per violino e pianoforte) e Juan Manén (Danza spagnola n. 2), la Sonata n. 3 in do minore op. 45 di Edward Grieg, Notturno e Tarantella op. 28 di Karol Szymanowsky, Tzigane di Maurice Ravel.

Classe 2001, Miquel Muñiz è stato premiato in più di venti concorsi tra i quali l’internazionale “Grumiaux” di Bruxelles, il “Concurso Juventudes Musicales de Espana”, le competizioni “Eugène Ysaÿe” e “El Primer Palau”. A questi si aggiunge il Gran Premio Laurediá di Andorra conquistato lo scorso gennaio. Il violinista si è esibito in prestigiose sale da concerto come quella del Palau de la Música Catalana di Barcellona, la Chamber Music Hall della Berliner Philharmonie, l’Auditorium “Cemal Resit Rey” di Istanbul, nonché in festival e per diverse occasioni in Europa e negli Stati Uniti.

Federico Gianello tra il 1998 e il 2004 vince primi premi a competizioni pianisti­che internazionali come “Brahms” di Poertschach, “Grieg” di Oslo, “Stancic” di Zagabria, “Premi Principat de Andorra”, “Concurso Internacional de Piano Compositores d’Espana de Madrid”, “Viotti” di Vercelli, “Rendano” di Roma, solo per citarne alcune. Suona da solista con diverse orchestre, tra le quali l’Orchestra Sinfonica di Madrid, la Greiz Symphoniker, la West Czech Symphony, la JSO Weimar, la Filarmonica HRT di Za­gabria, la Dubrovnik Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica dell’Arena di Verona, l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai, la Bayerische Rundfunk e Radio France.

L’apprezzata rassegna dei “Concerti di primavera” si concluderà venerdì 5 maggio con l’ensemble La Confraternita de’ Musici, nella proposta di una selezione di cantate, arie e tarantelle composte in Italia tra il XVII e il XVIII secolo. Biglietto intero: 12 euro. Ridotto, per studenti e under 25: 7 euro. Sono previste riduzioni per i possessori della Jacopo Napoli Card, rilasciata gratuitamente al botteghino la sera di ogni concerto e che può essere anche richiesta via e-mail scrivendo a info@jacoponapoli.it.

Per informazioni: www.jacoponapoli.it

Prevendita dei biglietti online su www.postoriservato.it