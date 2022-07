Concerti d'estate di Villa Guariglia in Tour: la presentazione

Domani (mercoledì 6 luglio 2022), alle ore 10, nella sala Marcello Torre di Palazzo Sant’Agostino, si presenta la 25esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour. Tredici sono gli appuntamenti in calendario nell’Area Archeologica di Fratte. Sabato 9 luglio, alle ore 21, il taglio del nastro con l’Harmonikòs Quartet – I Volti della Fisarmonica L’ingresso è gratuito.

I partecipanti

All’incontro con la stampa in programma mercoledì mattina interverranno Francesco Morra, delegato alla cultura della Provincia di Salerno; Pasquale Sorrentino, delegato turismo e valorizzazione del territorio della Provincia di Salerno; Ermanno Guerra, consigliere alla cultura Comune di Salerno; Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno; Vincenzo Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno per il Progetto Campagna Amica 2022; Gianluca Mastrovito, consigliere nazionale CTA. Saranno presenti anche Ersilia Frusciante, vicepresidente del CTA Salerno; Domenico Credendino presidente della Fondazione Carisal, e Antonia Autuori presidente della Fondazione di Comunità Salernitana. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la Camera di Commercio – Coldiretti Salerno, la Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal. I Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour quest’anno sono rete con le seguenti associazioni: Campania Danza, Compagnia del Giullare, Gestione Musica, Porto delle Nebbie e Spazio Up Arte.