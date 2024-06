"Concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour": presentato il calendario dell'edizione 2024

Orario non disponibile

Dal 5 luglio al 2 agosto, torna la XXVII edizione del festival "Concerti d’Estate di Villa Guariglia in Tour", proponendo un ricco programma di musica classica e jazz, danza, letteratura e teatro. L'evento è organizzato dal CTA di Salerno e ideato da Antonia Willburger, con il contributo di vari enti locali e il patrocinio morale della Regione Campania e altre istituzioni. Due i siti ospitanti: l'Area Archeologica etrusco-sannita di Fratte ed il Belvedere di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare.

Calendario degli eventi

Venerdì 5 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Guglielmo Guglielmi & Martucci New Jazz Generation (ingresso gratuito).

Sabato 6 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: "El Amor brujo" di Manuel De Falla, a cura di Salerno Classica e Artisti Cilentani Associati.

Mercoledì 10 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: Concerto del Conservatorio di Musica “G. Martucci” con Piero Cinosi (pianoforte), Alban Lukaj (violino) e Raffaella Cardaropoli (violoncello), per un viaggio tra Rachmaninoff, Brahms e Turina (ingresso gratuito).

Giovedì 11 luglio, ore 19:30 - Area Archeologica di Fratte: Presentazione del libro "Il fulmine danzante" di Joseph Fontano. Ore 21:00: Spettacolo "Solitudine bohémien" (ingresso € 8,00).

Venerdì 12 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Concerto "Crossover" e "Suite Percussion" del Conservatorio di Musica “G. Martucci” (ingresso gratuito).

Sabato 13 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Concerto di Theo Croker (ingresso € 25,00).

Domenica 14 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: "Shakespeare Revolution" a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi (ingresso gratuito).

Martedì 16 luglio, ore 19:30 - Villa Guariglia: "Preludio Noir" con Gian Luca Campagna. Ore 21:00: "Shakespeare And Love" (ingresso gratuito).

Mercoledì 17 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: Omaggio a Enrico Parrilli (ingresso gratuito).

Giovedì 18 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Concerto di Dario Bassolino (ingresso € 15,00).

Venerdì 19 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: "I am Billie – Tribute to Billie Holiday" (ingresso gratuito).

Sabato 20 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: "El Tango Show" (ingresso € 10,00).

Domenica 21 luglio, ore 19:30 - Villa Guariglia: Presentazione del saggio "Lenin, il rivoluzionario assoluto (1870-1924)" con Guido Carpi e Giovanni Savino. Ore 21:00: "Diedi il canto agli astri e al ciel", progetto lirico a cura del Conservatorio di Musica “G. Martucci” (ingresso gratuito).

Martedì 23 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: Coro Mani Bianche MarLet diretto da Marina Del Sorbo e Letizia Di Ruocco e Le Radiose in “On Air!” (ingresso € 10,00 - il ricavato sarà devoluto al Fondo per le attività giovanili).

Mercoledì 24 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: "Somebody to Love" – Omaggio ai Queen con l'Orchestra Ico Suoni del Sud (ingresso € 15,00).

Giovedì 25 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Concerto dei La Crus (ingresso € 25,00).

Venerdì 26 luglio, ore 21:00 - Villa Guariglia: Concerto di Annastella Gibboni (violino) e Fabio Silvestro (pianoforte). Ingresso gratuito, con il Premio alla memoria di "Emidio Cecchini" conferito dalle Acli Salerno.

Sabato 27 luglio, ore 20:00 - Area Archeologica di Fratte: "Omaggio a Disney" con l’Orchestra da Camera Fiorentina (ingresso € 10 adulti, gratuito under 18). A Villa Guariglia (ingresso gratuito), ore 20:00: Performance di danza "Tracce di memoria" e Concerto di Piero Gatto, Silvia Sammarco, Federica Severini, Marco Cuciniello, Vincenzo Scannapieco e Francesco Pio Ferrentino.

Martedì 30 luglio, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: La Dance Company in "Galanterie" e L’Arb Dance Company in "Ground zero" (ingresso € 8,00).

Venerdì 2 agosto, ore 21:00 - Area Archeologica di Fratte: Omaggio a Mozart con Costantino Catena (pianoforte) e l’Ensemble Salerno Classica, diretta da Francesco D’Arcangelo (ingresso € 10,00).